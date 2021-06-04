Диетолог раскрыл основные ошибки при похудении

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл, почему диета не всегда позволяет избавиться от лишних килограммов и дал советы, как избежать основных ошибок при похудении. Об этом сообщает радио Sputnik.

Медик напомнил, что прежде всего следует понять, с какой проблемой придется справляться: это может быть просто избыточный вес до 10 процентов от массы тела либо ожирение, сложное заболевание, с которым следует обратиться к специалистам. Он подчеркнул, что сбросить 50-60 килограммов должен помочь доктор, выяснив причину их появления, а вот шесть можно потерять на диете.

«Принцип диет заключается в одном — снизить уровень инсулина в крови, не давать ему подниматься высоко. Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон — адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин», — объяснил Ковальков.

Он подчеркнул, что основная задача — отказаться не от жирного, а от сладкого, например, убрать в рационе все, содержащее сахар: картофель, белый рис, хлеб, фруктовые соки, оставив свежевыжатые овощные. Врач порекомендовал проходить в день не менее пяти километров, и в случае соблюдения этих рекомендаций пообещал потерю 7-8 килограммов в месяц.

Ковальков также предупредил об опасности популярных диет, если их соблюдать неправильно. По его словам, многие женщины полностью отказываются от жиров и получают сбой в выработке гормонов, который потом приходится лечить у эндокринолога. Кроме того, могут возникнуть камни в почках, повышение мочевой кислоты, подагра и другие осложнения.

Ранее диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Татьяна Стрельникова объяснила, что завтрак помогает в похудении, если будет состоять из правильных продуктов. По ее словам, идеальный завтрак должен быть богат белком, которые надолго обеспечивает чувство сытости. Кроме того, полезно употреблять с утра овощи и медленно усвояемые углеводы.