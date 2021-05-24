Диетолог раскрыла влияние жары и температуры тела на процесс похудения

Низкие температуры в помещении и на улице способствуют снижению веса, в то время как при жаре с потом выходит преимущественно вода. Эти особенности процесса похудения раскрыла врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, желающим похудеть людям рекомендуется находиться в прохладе, так как при температуре ниже 18 градусов организм начинает тратить энергию на обогрев. При температуре выше 25 градусов происходит замедление метаболизма, человек становится ленивым. «Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно», — сказала медик.

Она отметила, что при жаре вес также может снизиться, но происходит это за счет испарения жидкости, а не сжигания жира.

Повышенная температура тела также способствует похудению из-за ускорения обмена веществ. Это объясняет, почему во время болезни многие худеют и хочется сладкого. «Активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается», — объяснила Соломатина, добавив, что при возращении температуры к нормальным показателям вес приходит в норму.

Ранее диетолог Тамила Арсеньева назвала способы ускорить обмен веществ. Среди них: любая физическая активность, здоровый сон, употребление белковой и острой пищи, зеленого чая и холодных напитков.