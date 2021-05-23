Диетолог назвала способы ускорить обмен веществ

Снижение веса напрямую зависит от скорости обмена веществ. Способы ускорить его назвала диетолог Тамила Арсеньева в своем Instagram, передает РИА Новости.

По словам специалистки, одним из основных правил для похудения является физическая активность. При этом не обязательно заниматься спортом, достаточно просто обеспечить двигательную активность.

Второе условие для похудения — здоровый сон. По словам Арсеньевой, нарушения обмена веществ часто происходят из-за недостатка сна, что ведет к снижению расхода калорий.

Также для ускорения метаболизма стоит есть больше продуктов, содержащих белок, так как организм тратит на его расщепление большую часть энергии. Это вещество содержится в рыбе, яйцах, орехах, бобовых.

Обмен веществ повышается и благодаря теплу, в связи с чем важно пить холодные напитки — организм потратит часть энергии на восстановление тепла. Также важно пить зеленый чай и употреблять острую пищу, которая сокращает чувство голода.

Ранее врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала идеальные продукты для быстрого похудения. По ее словам, это лук, шпинат и сельдерей, которые содержат много кислот, калия и клетчатки. Худеющим также стоит есть больше свеклы, огурцов, острых и пряных овощей.