Врач кремлевской больницы развеяла популярный миф о сладком

Продукты, содержащие сахар, не улучшают настроение, а, наоборот, могут сделать его хуже. Популярный миф о сладком развеяла врач-эндокринолог ЦКБ управления делами президента России Егана Королева, ее слова приводит «Ридус».

«При употреблении сахара и сладостей резко возрастают эндорфины — гормоны счастья. Они возрастают, у человека появляется прилив сил, желаний. Но как резко этот подъем появился, так и резко, через короткое время, происходит спад», — объяснила Королева.

По словам медика, это происходит потому, что молекулы сахара выводят молекулы магния. После такого перепада сахара в крови человек будет чувствовать себя «в еще более скверном состоянии», чем до употребления сладости, поделилась врач. Также она добавила, что магний из организма выводится каждый раз при стрессе, а он нужен для хорошего сна и поддержки нервной системы организма.

«Небольшой стресс в течение дня, а у нас их очень много, способен вывести суточную норму магния из организма», — предупредила эндокринолог. В заключение врач напомнила, что, согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суточная норма сахара составляет не более 25 граммов — это шесть чайных ложек. Все, что превышает норму, негативно влияет на организм человека.

Ранее диетолог рассказала, что безопасной дозы вредной еды не существует. Особенно если это касается людей, которые болеют или имеют какие-то отклонения по здоровью.

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