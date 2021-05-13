Россия
 
Последние новости
ЦБ ответил на критику миллиардера Дерипаски
Украина предложила срочно провести встречу «нормандской четверки» по Донбассу
Пользователи сети бросились искать скамейки из-за книги Меган Маркл
Ведущая случайно задержала преступника во время репортажа
Украинка раскрыла секрет мытья головы для двухметровых волос
Иностранцы перестали скупать валюту в России
Китайская звезда UFC пожаловалась на враждебность американских фанатов
Для усыпившего 30 человек «лимонадного отравителя» запросили 17 лет колонии
Найдено предполагаемое место хранения Янтарной комнаты
Новости партнеров

Диетолог рассказала о безопасной дозе вредной еды

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Kelley / Unsplash

Безопасной дозы вредной еды не существует, заявила врач-диетолог Дарья Русакова. Ее слова передает телеканал «Звезда».

«Здоровому человеку можно, как говорится, все. Если человек болен или имеет какие-то отклонения по здоровью, то даже маленькое количество нездоровой еды может пагубно влиять на его здоровье, на его желудочно-кишечный тракт», — заявила она. Диетолог указала, что нельзя злоупотреблять нездоровой пищей в постоянном режиме.

Он также добавила, что различные мюсли невозможно назвать полезной пищей, поскольку за счет добавленных сахаров продукт будет очень калорийным. То же самое происходит со сладкими йогуртами, которые содержат различные фруктовые наполнители.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала как сделать фастфуд полезным. Она отметила, что существуют блюда, которые можно быстро приготовить дома и взять с собой, при этом они будут сделаны из полезных ингредиентов. Так, белые булки можно заменить на ржаные или цельнозерновые, а внутрь положить рыбу, отварное мясо, курицу или индейку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетолог назвала безопасное количество нездоровой еды в рационе
Диетолог описала способ ни в чем себе не отказывать и не толстеть
Диетолог раскрыла способ приготовления полезного фастфуда