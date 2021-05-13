Диетолог рассказала о безопасной дозе вредной еды

Безопасной дозы вредной еды не существует, заявила врач-диетолог Дарья Русакова. Ее слова передает телеканал «Звезда».

«Здоровому человеку можно, как говорится, все. Если человек болен или имеет какие-то отклонения по здоровью, то даже маленькое количество нездоровой еды может пагубно влиять на его здоровье, на его желудочно-кишечный тракт», — заявила она. Диетолог указала, что нельзя злоупотреблять нездоровой пищей в постоянном режиме.

Он также добавила, что различные мюсли невозможно назвать полезной пищей, поскольку за счет добавленных сахаров продукт будет очень калорийным. То же самое происходит со сладкими йогуртами, которые содержат различные фруктовые наполнители.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала как сделать фастфуд полезным. Она отметила, что существуют блюда, которые можно быстро приготовить дома и взять с собой, при этом они будут сделаны из полезных ингредиентов. Так, белые булки можно заменить на ржаные или цельнозерновые, а внутрь положить рыбу, отварное мясо, курицу или индейку.