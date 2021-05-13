Диетолог описала способ ни в чем себе не отказывать и не толстеть

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд (Leanne Ward) описала способ, позволяющий отдохнуть от диет во время летнего отпуска и не растолстеть. Об этом пишет Nine.com.au.

Уорд утверждает, что есть несколько простых правил, следуя которым, можно почти ни в чем себе не отказывать. Согласно одному из них, половину любого приема пищи должны составлять овощи и зелень, четверть — углеводы, а остальное — белок.

Эксперт советует не злоупотреблять алкоголем. «Если решите заказать спиртной напиток, постарайтесь ограничиться одним и смакуйте каждый глоток, так как алкоголь очень калориен», — объясняет она.

Также, по словам диетолога, не следует есть до отвала. «За один день ничего не испортишь, но лучше взять в привычку останавливаться, когда наешься на 80 процентов, чем чувствовать себя объевшейся», — говорит она.

Ранее Уорд рассказывала о правильном питании для похудения. По ее словам, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.