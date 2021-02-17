Диетолог рассказала о вреде диет при похудении

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд (Leanne Ward) рассказала о вреде диет при похудении. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам эксперта, чтобы сбросить вес, необходим активный метаболизм, а при продолжительных диетах и голодании он замедляется. «Иногда для улучшения метаболизма нужно больше есть, избавиться от дефицита калорий и прибавить несколько килограммов, чтобы затем вновь похудеть», — утверждает она.

Для ускорения метаболизма Уорд рекомендует употреблять белок при каждом приеме пищи, избегать дефицита калорий, тренироваться с весами и каждую ночь хорошо высыпаться. «Когда вы правильно питаетесь, регулярно занимаетесь спортом и хорошо спите, уровень метаболизма будет хорошим», — объяснила она.

Уорд отметила, что людям необходимо от семи до девяти часов сна в сутки, причем важна не только продолжительность, но и качество отдыха. Чтобы лучше высыпаться, она рекомендует перед сном ограничивать синий свет и не ложиться спать сразу после еды или употребления алкоголя.

Ранее Уорд рассказывала о правильном питании для похудения. По ее словам, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.