Ученые нашли новый безопасный способ похудеть

Группа ученых из России и Франции пришла к выводу, что пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei может помочь людям с избыточным весом безопасно похудеть. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новое исследование ученых из Руанского университета во Франции.

Автор исследования, профессор Руанского университета Сергей Фетисов, отметил, что бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, есть в кишечнике здоровых людей. При этом, изучая результаты анализов образцов микробиоты нескольких сотен людей, ученые нашли закономерность: количество этих бактерий снижено у людей, страдающих ожирением.

Идея профилактики и лечения ожирения заключается в том, чтобы давать бактерии как пробиотик тем людям, которые обладают избыточной массой тела и желают от нее избавиться путем воздействия на чувство насыщения Сергей Фетисов Автор исследования, профессор Руанского университета

Во Франции Hafnia alvei используют для производства мягких сыров, например камамбера, поэтому ее безопасность при введении «извне» доказана. Однако эту бактерию еще никогда не использовали как основу пробиотика.

Отмечается, что около одного процента от состава микробиоты кишечника вырабатывают белок ClpB. После приема пищи белок действует на рецепторы клеток стенки кишечника и тем самым стимулирует секрецию гормонов насыщения.

Исследователи проводили доклинические испытания на мышах с избыточной массой тела, в ходе которых животные получали дозу бактерий раз в день. По итогу эксперимента, мыши начали худеть уже после четырех дней добавления бактерий Hafnia alvei.

Недавно бактерию протестировали в Германии на людях. «Они (испытания — прим. «Ленты.ру») тоже показали положительный результат — после трех месяцев приема в капсулах, защищающих бактерии от желудочного сока, у мужчин и женщин с повышенной массой тела. Они придерживались легкой диеты, и в группе людей, принимавших бактерии, отмечалось достоверное снижение чувства голода!» — подчеркнул Фетисов.

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд перечислила пищу для похудения без голодания. Специалист посоветовала включить в рацион травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриные грудки и нерафинированное оливковое масло. Уорд объяснила, что, чтобы похудеть, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.