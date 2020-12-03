Диетолог назвала мешающие похудеть продукты

Врач-диетолог и популярная блогерша Елена Кален назвала продукты, которые мешают похудеть, если есть их перед сном. Видео с рекомендациями опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

По словам Кален, прежде всего желающим похудеть стоит отказаться от мяса (особенно жареного), помидоров, баклажанов, консервированных продуктов, солений (овощи или рыба), авокадо, острых сыров и сыра с плесенью. Эти продукты вредны из-за содержащегося в них вещества тирамина, которое превращается в норадреналин — гормон стресса.

Когда мы съедаем эти продукты, мы нередко чувствуем себя возбужденными. Поэтому может возникать бессонница, а утром — ощущение, будто всю ночь от кого-то бегали. И что в результате? Мы просыпаемся уставшими, а в течение дня едим больше обычного, что вдобавок приводит к увеличению веса Елена Кален Врач-диетолог

Помимо этого, в позднее время суток следует избегать сельдерей. Он полезен при похудении, однако его не рекомендовано есть перед сном. «Сельдерей — достаточно сильный диуретик. Ночные походы в туалет не заставят себя ждать, что тоже нарушит сладкий сон», — предупреждает специалист.

По вечерам не желательно есть орехи и другие жирные продукты, поскольку в них содержится много крахмала и сахара. Такая пища оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему, отмечает Кален. В результате жирные продукты ухудшают качество сна и мешают похудеть.

Кален также рекомендует отказаться перед сном от пищи, богатой клетчаткой. В частности, она советует не есть свежие фрукты, ягоды, бобы и грибы. По ее словам, клетчатка может забродить, вызвать метеоризм и боли в животе, что будет мешать сну. «Утром вы проснетесь раздраженными и с желанием съесть больше обычного», — объясняет врач.

Ранее врач-диетолог Наталья Пугачева назвала лучшие ночные и вечерние перекусы для худеющих. По ее словам, от голодных вечерних мук спасает небольшая горсть орехов, стакан кефира или чашка натурального йогурта.