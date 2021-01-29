Диетолог призвала не отказываться от любимой еды даже на диете

Ирландский диетолог Ифа Херн (Aoife Hearne) призвала не отказываться от любимой еды даже на диете. Об этом пишет журнал RSVP Magazine.

По мнению эксперта, худеющим необходимо привыкнуть употреблять любимые блюда небольшими порциями и реже, чем в прошлом. А для этого их нужно есть — это, по утверждению Херн, единственный способ научиться контролировать себя.

Когда речь идет о настроении и психическом здоровье, очень важно правильно питаться, регулярно двигаться и хорошо спать. Это факт, и от него не уйдешь. Не думаю, что чего-то одного будет достаточно. Все эти вещи важны для психического здоровья Ифа Херн диетолог

Ранее сообщалось, что австралийский диетолог Лиэнн Уорд перечислила пищу для похудения без голодания. Она посоветовала включить в рацион травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриные грудки и нерафинированное оливковое масло.