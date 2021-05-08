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Диетолог раскрыла способ приготовления полезного фастфуда

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Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила повышенный интерес россиян к фастфуду и раскрыла способ, как сделать такую еду полезной.

«Многие вышли из карантина, находились на домашнем режиме и решили себя побаловать таким. Фастфуд интересен и привлекателен, прежде всего тем, что это быстро, и это не нужно готовить. Тот, который сейчас существует, пользой не отличается», — предупредила специалист.

Соломатина отметила, что существуют блюда, которые можно быстро приготовить дома и взять с собой, при этом они будут сделаны из полезных ингредиентов. Так, белые булки можно заменить на ржаные или цельнозерновые, а внутрь положить рыбу, отварное мясо, курицу или индейку.

В полезных сэндвичах можно использовать натуральные соусы, например, томатную пасту с чесноком. Главное упаковать такие бутерброды в удобные коробочки, заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог Зухра Павлова перечислила альтернативы мясу, которые позволяют оставаться здоровым и улучшить качество жизни. Она посоветовала компенсировать дефицит витаминов и рекомендовала употреблять больше белка растительного или животного происхождения, например, творог, яйца или рыбу.

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