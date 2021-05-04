Диетолог раскрыла способы избежать переедания во время праздников

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная раскрыла способы избежать переедания во время майских праздников в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, праздничный стол не должен быть перегружен жирными и мясными блюдами. Она посоветовала разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами. Также она призвала ограничить употребление алкогольных напитков.

«Надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать», — сказала специалист. Врач предупредила, что пренебрежение этими правилами может привести к неприятным последствиям.

Бережная добавила, что восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона. Она посоветовала употреблять больше растительной пищи в запеченном либо тушеном виде. Также для улучшения самочувствия диетолог порекомендовала пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил) рассказал, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья. Он напомнил, что мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять. По словам медика, лучше съедать не более 70-100 граммов красного мяса в день. Врач дал совет тем, кто может превысить «безопасную дозу» мяса. Таким людям стоит подходить к мангалу, предварительно заполнив желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой.