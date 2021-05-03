Диетолог дала совет по приготовлению «здорового» шашлыка

Лучше выбирать для шашлыка мясо нежирных сортов или срезать с мяса жир перед приготовлением. Такой совет дала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха. Ее слова приводит РИА Новости.

«Когда он [жир] капает с мяса на угли, образуется больше дыма, а это приводит к образованию канцерогенов», — пояснила врач. Диетолог также посоветовала мариновать мясо: это позволяет уменьшить на 57-88 процентов количество веществ, которые могут вызвать раковые опухоли. По ее мнению, для маринада можно использовать розмарин, куркуму, специи, чеснок и масло.

Риски возникновения рака также повышаются от пережаренного мяса, отметила Макруха. Диетолог посоветовала чаще переворачивать шашлык, чтобы сделать его более «здоровым». Врач также рекомендовала поменьше есть полуфабрикатов, сосисок и колбас.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил) рассказал, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья. Он напомнил, что мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять. По словам медика, лучше съедать не более 70-100 граммов красного мяса в день. Врач дал совет тем, кто не может сдержаться и превысить «безопасную дозу» мяса. Таким людям стоит подходить к мангалу, предварительно заполнив желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой.