Диетолог дала совет для безопасного перехода от поста к привычной пище

Переходить к употреблению привычной пищи после поста следует постепенно. Речь, в первую очередь, идет о белковое еде и мясе, рассказала в беседе с радио Sputnik терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

Как пояснила врач, во время отказа от мяса организм сокращает выработку ферментов, необходимых для его усвоения. При этом резко безопасно перестроиться и снова начать их производить в достаточном объеме организм не может, и нужно ему помочь.

«Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки», — дала совет Мойсенко. Для начала она порекомендовала есть небольшие куски мяса с гарниром из овощей.

Диетолог также дала совет на майские праздники. По ее словам, после поста есть шашлыки можно, однако следует выбирать кусок без пережаренных краев. Кроме того, овощей и зелени, которыми необходимо заедать мясо, должно быть в два раза больше, подчеркнула специалист.

Ранее диетолог Анна Ивашкевич описала безопасную для здоровью порцию шашлыка. По ее словам, чтобы организм смог правильно усвоить шашлык, за раз можно съесть не более 200-300 граммов мяса.