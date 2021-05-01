Диетолог оценила безопасность пищевых красителей для яиц

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости оценила безопасность пищевых красителей для яиц.

По ее словам, окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным. «Окрашивание яиц с помощью пигментов, содержащихся в пищевых продуктах растительного происхождения, или с помощью пищевых красителей, при условии соблюдения инструкции, является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности», — сказала Стародубова.

Однако специалист отметила, что не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, так как они могут содержать токсичные вещества, опасные для здоровья.

Ранее врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху. По ее словам, тем, кто соблюдал Великий пост, в день Пасхи лучше съесть не больше одного яйца. «Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток, потому что в этот день будет еще и кулич, возможно, пасха, какие-то шашлыки», — сказала специалист.