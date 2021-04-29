Диетолог раскрыла рецепт полезного кулича

Рецепт традиционного пасхального кулича включает в себя вредные для организма рафинированный сахар и белую муку с «пустыми» калориями. Об этом в беседе с РИА Новости заявила диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха, предложив в качестве альтернативы рецепт «здорового» кулича.

По ее словам, при производстве белой муки высшего сорта удаляются оболочки зерен, которые насыщены полезными свойствами, микроэлементами и витаминами. Сохраняется только содержащая глютен и «пустые» калории часть зерна.

Используемый в традиционном рецепте кулича рафинированный сахар, по мнению диетолога, не несет пользу организму: напротив, его переизбыток может отрицательно сказаться на здоровье и привести к выводу кальция и витаминов группы В. А коровье молоко, которое используется в большинстве классических рецептов, не усваивается у большей части населения.

Макуха предложила россиянам самостоятельно приготовить пасхальный праздничный хлеб и использовать для его приготовления два банана, два яйца, стакан миндальной муки, горсть орехов и изюма, половину столовой ложки сахара или столовую ложку сиропа топинамбура.

Эксперт объяснила, что первым делом стоит отделить белки от желтков и смешать последние с сахаром или сиропом топинамбура. В получившуюся массу необходимо добавить пюре из бананов и специи. Яичные белки надо взбить отдельно и осторожно влить в массу с бананами, медленно перемешивая. Затем стоит добавить миндальную муку, орехи и изюм. Готовое тесто залить в форму для выпекания кулича и поместить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 20-25 минут.

Для украшения кулича, отметила Макуха, можно приготовить полезный крем. Для него понадобятся 2-3 финика, четверть стакана растительного молока или воды и горсть орехов кешью. Сухофрукты и орехи необходимо замочить в воде, после чего измельчить до однородной массы в блендере вместе с молоком или водой. Готовую массу можно выложить на остывший кулич.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору куличей на Пасху. В частности, федеральная служба призвала россиян обращать внимание на верхушку продукта и наличие подгоревших мест.