Раскрыт секрет приготовления кремлевского кулича

Шеф-кондитер комбината питания «Кремлевский» Денис Митрохин раскрыл секрет приготовления кремлевских пасхальных куличей. Повар отметил, что для производства главного лакомства используется только трехлетний коньяк, сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, в производстве применяют только отечественные продукты. Для опары используют дрожжи, муку и молоко. Заготовку выдерживают пару часов в расстоечном шкафу при температуре плюс 45 градусов. После увеличения массы в объеме ее отправляют в промышленный тестомес, добавляют туда яйца, сахар, соль, ванилин и порционно вводят муку, каждый раз подливая молоко. Далее в дело идут коньяк и сливочное масло. Готовое тесто опять оставляют отдыхать, а через несколько часов вводят туда большое количества изюма и цукатов. После этого отправляют в духовку на 40-45 минут.

Каждый кулич весом по 500 граммов украшается помадкой и декорируется яйцами из белого шоколада, веточками вербы и разноцветными розетками из масляного крема. Готовые лакомства с кремлевской кухни расходятся по магазинам при администрации президента, Госдуме и Совете Федерации. Перед Пасхой каждый год кондитеры выпекают примерно 20 тысяч куличей.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору куличей на Пасху. При покупке советуют обратить внимание на верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места, отметили в ведомстве.