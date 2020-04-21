Российская семья нашла в пасхальном куличе открытый презерватив

Жительница Краснодара купила для семьи пасхальный кулич и обнаружила в нем открытый презерватив. Об этом сообщил телеканал «360» во вторник, 21 апреля.

По словам женщины, она купила праздничное угощение в магазине «Магнит» еще 14 апреля, однако разрезала его только на Пасху, 19 апреля. На опубликованной ею фотографии видно, что внутри кулича лежит развернутый презерватив. Покупательница не уточнила, было ли изделие использованным.

Представитель «Магнита» рассказал телеканалу «360», что было проведено внутреннее расследование — изучены видеозаписи из цеха в день изготовления, а также записи журналов о выпуске продукции. Там также заявили, что провели еще одно расследование, чтобы узнать, мог ли презерватив попасть в изделие и как на него влияет высокая температура. Производитель пришел к выводу, что «инородный объект» мог попасть в кулич только после его изготовления и упаковки. Покупательница не уточнила, была ли упаковка повреждена.

Ранее россиянам раскрыли необычные рецепты куличей. Как рассказал шеф-повар Сергей Синицын, их можно испечь из рисовой муки, с покрытием из маршмэллоу, а также добавить в начинку куркуму или имбирь. Он уточнил, что покупные изделия могут оказаться слишком сладкими, а в домашних сахар можно заменить медом или стевией.

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