Верующим россиянам дали наказ самостоятельно освящать куличи на Пасху

В Русской православной церкви (РПЦ) наказали верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В РПЦ также дали инструкцию по освящению куличей дома. Так, верующие, которые из-за пандемии не могут посетить храмы лично, должны «совершить благословение куличей, яиц и прочей пасхальной снеди», пропев тропарь (песнопение в православной церкви — прим. «Ленты.ру») Пасхи перед трапезой. Текст песнопения приводится в сообщении РПЦ.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню в самоизоляции, но не деньги, а «горсточку крупы». Финансовые проблемы россиян, по его мнению, являются надуманными: «бесы страшные картинки рисуют».
Коронавирус диагностировали у 18 священников и монахов в храмах и монастырях Московской епархии РПЦ. Также сообщалось о наличии у 21 священника и монаха симптомов коронавирусной инфекции, но их диагноз не подтвержден.
Всего в России, по последним данным, зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 1 694 человек выздоровело, 170 пациентов с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения