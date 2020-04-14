Верующим россиянам дали наказ самостоятельно освящать куличи на Пасху

В Русской православной церкви (РПЦ) наказали верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В РПЦ также дали инструкцию по освящению куличей дома. Так, верующие, которые из-за пандемии не могут посетить храмы лично, должны «совершить благословение куличей, яиц и прочей пасхальной снеди», пропев тропарь (песнопение в православной церкви — прим. «Ленты.ру») Пасхи перед трапезой. Текст песнопения приводится в сообщении РПЦ.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню в самоизоляции, но не деньги, а «горсточку крупы». Финансовые проблемы россиян, по его мнению, являются надуманными: «бесы страшные картинки рисуют».

Коронавирус диагностировали у 18 священников и монахов в храмах и монастырях Московской епархии РПЦ. Также сообщалось о наличии у 21 священника и монаха симптомов коронавирусной инфекции, но их диагноз не подтвержден.

Всего в России, по последним данным, зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 1 694 человек выздоровело, 170 пациентов с коронавирусом умерли.

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