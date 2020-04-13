Россиянам дали наказ просить милостыню в самоизоляции

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню в самоизоляции, но не деньги, а «горсточку крупы». Финансовые проблемы россиян, по его мнению, являются надуманными — «бесы страшные картинки рисуют». Об этом представитель РПЦ заявил в эфире программы «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз».
Программа вышла еще 5 апреля, но СМИ обратили внимание на эпизод только сейчас. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в понедельник, 13 апреля, протоиерей объяснил свой совет словами «не искать трагедию там, где ее нет». Он отметил, что в действительности люди в России «живут неплохо», несмотря на «не очень большую зарплату». «Люди привыкли жить в покое в таком, а вдруг так… лавина. Это же резкие изменения», — сказал протоиерей.
Священнослужитель отметил, что выходить из дома можно в магазин и в аптеку, однако он не знает, разрешается ли при этом просить милостыню.
Ранее протоиерей заявил, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей — бога и греха. Смерти от коронавируса он объяснил словами «так уж богу угодно».
По состоянию на понедельник, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения