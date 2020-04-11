В РПЦ раскритиковали бравирующих бесстрашием к коронавирусу священников

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал священников, бравирующих бесстрашием к коронавирусу. Его слова приводит ТАСС.
Тех, кто решил воспользоваться ситуацией, чтобы показать свою твердость в вере, он сравнил с фарисеями. Митрополит подчеркнул, что в нынешнее время нужно не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других.
«В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», — сказал он. Также митрополит выразил мнение, что ситуация с коронавирусом многому научит РПЦ.
Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. Такое решение объяснили тем, что священники якобы являются для современных россиян духовными врачами.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 1030. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения