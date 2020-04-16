Песков ответил на вопрос о планах Путина на Пасху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 16 апреля.
По его словам, ему неизвестны планы российского лидера.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса меры. Кроме того, в Русской православной церкви (РПЦ) призвали граждан самостоятельно освящать куличи на Пасху.
С 12 по 19 апреля посещение храмов в Москве и Подмосковье было приостановлено. Службы проводятся, но без прихожан. Решение было принято после получения предписания главного санитарного врача столицы Елены Андреевой.
Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения