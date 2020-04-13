Посещение храмов в Подмосковье приостановлено

Церкви и храмы на территории Подмосковья закрываются для посещений с 13 до 19 апреля, сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, говорится. Его слова приводит пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Ограничения могут быть продлены. Богослужения будут осуществляться духовенством храма при участии сотрудников и волонтеров.
«Хочу всех заверить, что наша общая молитва не прервется. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит нас везде, где бы мы ни находились, — сказал митрополит Ювеналий.
В московских храмах также проведут неделю служб с 12 по 19 апреля без прихожан. Решение было принято после получения предписания главного санитарного врача столицы Елены Андреевой.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал жителей страны молиться дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения