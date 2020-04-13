Лукашенко отказался запрещать богослужения на Пасху из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался запрещать пасхальные богослужения. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мы дорогу к храму никому не закрываем. Мы никому ничего не запрещаем. Я буду в церкви. Это моя традиция», — заявил он. Лукашенко считает, что каждый сам должен принять решение, идти на службу или «поберечься».
Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям не держать людей долго в храмах. «Свечку поставил, вышел и пошел», — подчеркнул белорусский лидер. Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе.
11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена». В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 — умерли, 203 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения