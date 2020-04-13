Лукашенко отказался запрещать богослужения на Пасху из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался запрещать пасхальные богослужения. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы дорогу к храму никому не закрываем. Мы никому ничего не запрещаем. Я буду в церкви. Это моя традиция», — заявил он. Лукашенко считает, что каждый сам должен принять решение, идти на службу или «поберечься».

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям не держать людей долго в храмах. «Свечку поставил, вышел и пошел», — подчеркнул белорусский лидер. Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе.

11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена». В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 — умерли, 203 — выздоровели.

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