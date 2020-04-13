Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии смертей «чисто от коронавируса»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике «чисто от коронавируса» не умер ни один человек. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
«Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина», — пояснил он свои слова.
Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии борются за каждого человека, как он и обещал ранее. «Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», — подчеркнул белорусский лидер.
11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».
В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения