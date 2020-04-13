Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии смертей «чисто от коронавируса»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике «чисто от коронавируса» не умер ни один человек. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина», — пояснил он свои слова.

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Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии борются за каждого человека, как он и обещал ранее. «Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», — подчеркнул белорусский лидер.

11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».

В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.

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