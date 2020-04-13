В Белоруссии ответили на обвинения в фальсификации статистики по коронавирусу

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Белоруссию, подтвердили, что информация, которая поступает от властей о распространении коронавируса, правдива и достоверна. Об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, передает Tut.by.
«Когда они посещали не только медицинские учреждения, им открыли компьютеры и показали в разрезе каждого человека, который заболел, который контактировал — контакты первого уровня, второго уровня. Ведь проведена огромная работа, сделано на сегодняшний день 65 тысяч тестов, а это значит, каждый человек учтен», — ответила на обвинения в фальсификации статистики Кочанова.
Она подчеркнула, что эксперты были восхищены тем, что увидели. Кочанова добавила, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии полностью контролируется, а президент Александр Лукашенко «каждое утро» лично собирает сведения об эпидемии, которые в дальнейшем обсуждаются властями.
11 апреля ВОЗ призвала власти Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры. Белорусские медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения