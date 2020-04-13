В Белоруссии ответили на обвинения в фальсификации статистики по коронавирусу

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Белоруссию, подтвердили, что информация, которая поступает от властей о распространении коронавируса, правдива и достоверна. Об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, передает Tut.by.

«Когда они посещали не только медицинские учреждения, им открыли компьютеры и показали в разрезе каждого человека, который заболел, который контактировал — контакты первого уровня, второго уровня. Ведь проведена огромная работа, сделано на сегодняшний день 65 тысяч тестов, а это значит, каждый человек учтен», — ответила на обвинения в фальсификации статистики Кочанова.

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Она подчеркнула, что эксперты были восхищены тем, что увидели. Кочанова добавила, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии полностью контролируется, а президент Александр Лукашенко «каждое утро» лично собирает сведения об эпидемии, которые в дальнейшем обсуждаются властями.

11 апреля ВОЗ призвала власти Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры. Белорусские медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.

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