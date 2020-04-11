Белоруссия объяснила отказ от введения карантина

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что карантин — это крайняя мера, которая направлена на перезагрузку медицинской системы, когда она уже не справляется с приемом пациентов. Об этом пишет Tut.by.

«Выполнение рекомендаций по гигиене, минимизация социальных контактов, рекомендуемая сегодня, помогает сдерживать возможный рост заболеваний», — заявил Караник, объясняя отказ белорусских властей вводить карантин для противодействия распространению коронавируса.

Министр отметил, что если «каждый наполовину ограничит свои необязательные контакты», то Белоруссия переживет пандемию без перегрузки системы здравоохранения.

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«Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введения карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать», — сказал Караник, подчеркнув, что все зависит от выполнения белорусами рекомендаций Минздрава.

Ранее 11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена». «Время готовиться к худшим сценариям», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.

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