В Белоруссии более 300 медиков заразились коронавирусом

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране 301 медицинский работник заразился коронавирусом. Трансляция его брифинга доступна на YouTube.

Он добавил, что большинство из них чувствуют себя хорошо, те, кому это необходимо, получают лечение.

По его словам, больше всего заболевших в Минске и Витебске. В других регионах — единицы. Там, где клиники были перепрофилированы заранее, — меньше зараженных. Также Караник сообщил, что Белоруссия нарастит запасы защитной спецодежды для медиков с помощью поставок из-за рубежа.

9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии ввести более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.

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