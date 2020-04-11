В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи

В Белоруссии за последние сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у 245 человек. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.
Всего на стационарном лечении находится 2031 человек. В ведомстве подчеркивают, что в основном заболевание протекает в легкой или средней форме. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 52 пациента.
Увеличение зафиксированных случаев COVID-19 в Минздраве связывают с ростом числа проведенных тестов.
Замминистра здравоохранения Елена Богдан также рассказала, какие случаи попадают в статистику умерших пациентов с коронавирусом. «В нашей практике появилось несколько пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в процессе лечения вирус был элиминирован, но в организме были запущены необратимые процессы из-за хронических заболеваний, то есть коронавирус не был причиной смерти», — пояснила она.
9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии ввести более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения