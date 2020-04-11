В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи

В Белоруссии за последние сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у 245 человек. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Всего на стационарном лечении находится 2031 человек. В ведомстве подчеркивают, что в основном заболевание протекает в легкой или средней форме. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 52 пациента.

Увеличение зафиксированных случаев COVID-19 в Минздраве связывают с ростом числа проведенных тестов.

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Замминистра здравоохранения Елена Богдан также рассказала, какие случаи попадают в статистику умерших пациентов с коронавирусом. «В нашей практике появилось несколько пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в процессе лечения вирус был элиминирован, но в организме были запущены необратимые процессы из-за хронических заболеваний, то есть коронавирус не был причиной смерти», — пояснила она.

9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии ввести более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.

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