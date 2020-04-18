Россиянам раскрыли необычные рецепты куличей

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын раскрыл россиянам необычные рецепты куличей. Он рассказал, как испечь интересные и полезные куличи, в интервью радиостанции Sputnik.

Синицын отметил, что кулич можно сделать из рисовой муки, с шапкой из маршмэллоу, либо добавить в начинку куркуму или имбирь. «Выберите в интернете рецепт, который подходит вам по ингредиентам и предпочтениям, а дальше отталкивайтесь от своего внутреннего креатива», — призвал шеф-повар.

По его словам, покупные куличи могут быть слишком сладкими, в то время как в домашних сахар можно заменить медом. Для более здорового питания эксперт посоветовал использовать стевию. Маршмэллоу, по его словам, можно использовать не только для украшения, но и для начинки. Он отметил, что глазурь из нее можно сделать самому, нужно добавить размоченный желатин и взбить эту смесь.

«Можно пройтись горелкой сверху, и будет красивый обожженный кулич ручной работы», — заключил шеф-повар.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) призвали верующих россиян самостоятельно освящать куличи на Пасху из-за распространения коронавируса. .

Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.

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