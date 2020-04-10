Россиянам напомнили о смертельной опасности рецептов от коронавируса из соцсетей

Россиян попросили не заниматься самолечением коронавируса и его симптомов, полагаясь на распространенные в соцсетях рецепты. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве напомнили, что самостоятельное лечение может быть опасным, особенно если у человека наблюдаются явные симптомы коронавируса. Значительное число препаратов не стоит принимать совместно со средствами, которые советуют в интернете, отметили в Минздраве. Кроме того, многие лекарственные средства имеют побочные эффекты, которые могут усугубить состояние человека или даже привести к летальному исходу.

В частности, ведомство уточнило, что лечение COVID-19 лопинавиром+ритонавиром не может сократить время выздоровления, так как препарат не настолько эффективен — это обычная симптоматическая терапия.

9 апреля стало известно, что Минздрав России изменил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса и расширил список лекарств для терапии зараженных. Хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин в министерстве назвали перспективными в случае с коронавирусом. Ранее они применялись при малярии и других протозойных инфекциях.

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