Россиянам напомнили о смертельной опасности рецептов от коронавируса из соцсетей

Россиян попросили не заниматься самолечением коронавируса и его симптомов, полагаясь на распространенные в соцсетях рецепты. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
В ведомстве напомнили, что самостоятельное лечение может быть опасным, особенно если у человека наблюдаются явные симптомы коронавируса. Значительное число препаратов не стоит принимать совместно со средствами, которые советуют в интернете, отметили в Минздраве. Кроме того, многие лекарственные средства имеют побочные эффекты, которые могут усугубить состояние человека или даже привести к летальному исходу.
В частности, ведомство уточнило, что лечение COVID-19 лопинавиром+ритонавиром не может сократить время выздоровления, так как препарат не настолько эффективен — это обычная симптоматическая терапия.
9 апреля стало известно, что Минздрав России изменил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса и расширил список лекарств для терапии зараженных. Хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин в министерстве назвали перспективными в случае с коронавирусом. Ранее они применялись при малярии и других протозойных инфекциях.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения