Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом. Он рассказал «Вечерней Москве», что в условиях повышенной влажности вирус длительное время сохраняется в воздухе и на поверхностях, несмотря на температуру в 100 градусов по Цельсию.

«Вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм ко всему прочему — к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и стерильности частных владений. Да и общественные бани сейчас под запретом из-за ситуации с коронавирусом», — пояснил иммунолог.

По его словам, в парилке также невозможно укрепить иммунитет. Однако перепад температур может улучшить тонус сосудов.

Врач посоветовал не экспериментировать с альтернативными методами профилактики коронавируса. «Доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус», — рассказал Володин.

Иммунолог также заявил, что изоляция от социума и отказ от контакта с внешним миром — это единственные способы оградить себя от воздействия вируса, в особенности пожилым людям.

Ранее французские ученые установили температуру гибели коронавируса. Полностью дезактивировать вирус им удалось только после нагрева до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

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