Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом. Он рассказал «Вечерней Москве», что в условиях повышенной влажности вирус длительное время сохраняется в воздухе и на поверхностях, несмотря на температуру в 100 градусов по Цельсию.
«Вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм ко всему прочему — к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и стерильности частных владений. Да и общественные бани сейчас под запретом из-за ситуации с коронавирусом», — пояснил иммунолог.
По его словам, в парилке также невозможно укрепить иммунитет. Однако перепад температур может улучшить тонус сосудов.
Врач посоветовал не экспериментировать с альтернативными методами профилактики коронавируса. «Доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус», — рассказал Володин.
Иммунолог также заявил, что изоляция от социума и отказ от контакта с внешним миром — это единственные способы оградить себя от воздействия вируса, в особенности пожилым людям.
Ранее французские ученые установили температуру гибели коронавируса. Полностью дезактивировать вирус им удалось только после нагрева до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения