Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о продлении сроков подачи деклараций о доходах чиновников до 1 августа связан с тем, что часть сотрудников находятся в самоизоляции. Его слова приводит РИА Новости
По его словам, сотрудники физически не могут собрать документы.
«Речь идет о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на "удаленке". Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение», — объяснил Песков.
Ранее 17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о переносе срока предоставления главами госучреждений сведений о доходах.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 273 пациента с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения