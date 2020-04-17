Путин дистанционно откроет инфекционные больницы по всей стране

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 апреля, дистанционно откроет несколько инфекционных больниц по всей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Открытие медицинских учреждений ожидается после 15:00 по московскому времени. Песков сообщил, что речь идет об инфекционной больнице в поселении Вороновское (Новая Москва), многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде, а также медучреждениях по линии Минобороны. «Очень обширная география будет на этой видеоконференции», — отметил представитель Кремля.

Песков назвал предстоящую видеоконференцию содержательным совещанием о мобилизации готовности фонда койко-мест и введения новых объектов. По словам пресс-секретаря главы государства, есть регионы, где темпы подготовки идут медленнее, и с ними более плотно работает федеральный оперативный штаб.

В России за последние сутки зафиксировали более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (1959), Московской области (472) и Санкт-Петербурге (424). При этом 286 человек выздоровели, 41 — умер. Таким образом общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии достигло 32 008 человек, 273 человека скончались, 2590 — излечились.

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