Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя информцентра по коронавирусу.
За последние сутки в стране выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 273 летальных случая.
По данным на 16 апреля, в стране было зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом — за сутки их число увеличилось на 3448.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса. По его словам, с таким прогнозом согласны большинство экспертов. «Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были — каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — сказал Малышев.
Портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Так, число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. В этот день было зарегистрировано 658 инфицированных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения