Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя информцентра по коронавирусу.

За последние сутки в стране выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 273 летальных случая.

По данным на 16 апреля, в стране было зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом — за сутки их число увеличилось на 3448.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса. По его словам, с таким прогнозом согласны большинство экспертов. «Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были — каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — сказал Малышев.

Портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Так, число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. В этот день было зарегистрировано 658 инфицированных.

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