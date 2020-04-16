В России приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса

Плановая вакцинация россиян в рамках национального календаря профилактических прививок приостановлена из-за коронавируса. Иммунизация по эпидпоказаниям также пока проводиться не будет, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты».
«Да, все правильно, вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Кузнецов. Он уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется.
В распоряжении портала также имеется письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое месяц назад было отправлено в регионы. В нем приводятся рекомендации по ограничению массовой вакцинации, вместе с этим отмечена необходимость продолжения иммунизации в эпидемических очагах. «Копия документа имеется в распоряжении портала, ее подлинность подтвердили в пресс-службе, отметив, что рекомендация Роспотребнадзора касается в первую очередь взрослого населения», —говорится в сообщении.
В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных выросло почти до 28 тысяч. Вируса нет только в одном регионе — Республике Алтай.
Как сообщалось ранее, миру пообещали эпидемию еще одной болезни —массовые вспышки заболевания корью могут произойти из-за того, что 117 миллионов детей в 37 странах останутся без прививок от этой болезни, медицинскому персоналу станет сложнее проводить вакцинацию из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и введенного правила соблюдать дистанцию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения