В России приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса

Плановая вакцинация россиян в рамках национального календаря профилактических прививок приостановлена из-за коронавируса. Иммунизация по эпидпоказаниям также пока проводиться не будет, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Да, все правильно, вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Кузнецов. Он уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется.

В распоряжении портала также имеется письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое месяц назад было отправлено в регионы. В нем приводятся рекомендации по ограничению массовой вакцинации, вместе с этим отмечена необходимость продолжения иммунизации в эпидемических очагах. «Копия документа имеется в распоряжении портала, ее подлинность подтвердили в пресс-службе, отметив, что рекомендация Роспотребнадзора касается в первую очередь взрослого населения», —говорится в сообщении.

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В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных выросло почти до 28 тысяч. Вируса нет только в одном регионе — Республике Алтай.

Как сообщалось ранее, миру пообещали эпидемию еще одной болезни —массовые вспышки заболевания корью могут произойти из-за того, что 117 миллионов детей в 37 странах останутся без прививок от этой болезни, медицинскому персоналу станет сложнее проводить вакцинацию из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и введенного правила соблюдать дистанцию.

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