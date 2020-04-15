Названо число потенциальных вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что на данный момент в мире создается не менее 70 потенциальных вакцин от коронавируса, разработка трех из них находится на стадии клинических испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Ближе всех к созданию вакцины приблизились компания CanSino Biologics Inc. и Пекинский институт биотехнологий, чья вакцина уже одобрена для тестирования на людях и проходит второй этап клинической проверки.

Американские компании Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc. также добились значительных успехов в разработке вакцины, несмотря на то что ни одна из них раньше не занималась созданием подобных препаратов. Отмечается, что в обоих случаях фирмы пропустили этап тестирования на животных, который в остальных случаях обязателен, и сразу перешли к тестам на людях.

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В разработке вакцины принимают участие как исследовательские центры всего мира, так и крупнейшие фармацевтические компании. Однако серьезным препятствием для предотвращения распространения коронавируса является не только непосредственно разработка средства, но и его производство в промышленных масштабах. Многие влиятельные игроки фармацевтического рынка, обладающие значительными мощностями для такого производства, такие как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi, занимаются вопросом создания вакцины.

ВОЗ заявила, что планируется разработать вакцину от коронавируса за год-полтора, в то время как в среднем на создание новой вакцины и выпуска ее на рынок требуется 10-15 лет. Подобные темпы объясняются тем, что от смертельного вируса пока нет лекарства.

Многие эксперты выразили обеспокоенность в связи с тем, что столь быстрая разработка вакцины может нести определенные риски. Например, одним из таких рисков может стать эффект «иммунного усиления», который заключается в том, что вакцина, напротив, может препятствовать иммунной реакции организма.

На данный момент в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. Всего более 130 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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