Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Уже 2 001 359 человек в 185 странах инфицированы вирусом. Из них 130,5 тысячи заболевших умерли, более 482 тысяч вылечились.
Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (609,2 тысячи), Испания (174 тысячи), Италия (162,4 тысячи), Германия (132,2 тысячи) и Франция (131,3 тысяч). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 21 102 случая инфицирования в 82 регионах.
Наибольшее число смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано в США (26 033), Италии (21 067), Испании (18 225), Франции (15 748) и Великобритании (12 129).
В ночь на 15 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом. Скончавшиеся — люди в возрасте от 48 до 86 лет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения