Стало известно об эффективности антител от коронавируса

Даже если у человека обнаружены антитела против коронавируса SARS-CoV-2, это не гарантирует его полной защиты. Об эффективности плазмы стало известно от врачей, опрошенных Politico.
Многие возлагают слишком большие надежды на снятие карантинных мер, как только у большей части населения выработаются антитела. Однако врачи предупреждают: наличие у человека плазмы не означает, что он неуязвим к коронавирусной инфекции.
«Возможно, у людей вырабатывается иммунитет, однако это все еще предположение», — заявила директор по инфекционным болезням американской «Лаборатории общественного здравоохранения» (Association of Public Health Laboratories) Келли Вроблевски.
По состоянию на утро 15 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек. 126,6 тысячи пациентов умерли, более 486,6 тысячи вылечились.
Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (609,2 тысячи), Испания (174 тысячи), Италия (162,4 тысячи), Германия (132,2 тысячи) и Франция (131,3 тысяч). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 21 102 случая инфицирования в 82 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения