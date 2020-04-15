Стало известно об эффективности антител от коронавируса

Даже если у человека обнаружены антитела против коронавируса SARS-CoV-2, это не гарантирует его полной защиты. Об эффективности плазмы стало известно от врачей, опрошенных Politico.

Многие возлагают слишком большие надежды на снятие карантинных мер, как только у большей части населения выработаются антитела. Однако врачи предупреждают: наличие у человека плазмы не означает, что он неуязвим к коронавирусной инфекции.

«Возможно, у людей вырабатывается иммунитет, однако это все еще предположение», — заявила директор по инфекционным болезням американской «Лаборатории общественного здравоохранения» (Association of Public Health Laboratories) Келли Вроблевски.

По состоянию на утро 15 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек. 126,6 тысячи пациентов умерли, более 486,6 тысячи вылечились.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (609,2 тысячи), Испания (174 тысячи), Италия (162,4 тысячи), Германия (132,2 тысячи) и Франция (131,3 тысяч). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 21 102 случая инфицирования в 82 регионах.

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