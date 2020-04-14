Раскрыты случаи повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале расследования повторных случаев заболевания коронавирусом. Данные инциденты были зафиксированы в Южной Корее, сообщает Reuters.

В пятницу, 10 апреля, в Южной Корее заявили, что тесты на COVID-19 у 91 выписанного из больницы пациента снова дали положительный результат. По мнению директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ен Кена, это могло произойти в результате реактивации вируса, а не повторного заражения больных. ВОЗ пообещала, что рассмотрит эти сообщения.

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В заявлении ВОЗ говорится, что организация не может сделать вывод о характере распространения COVID-19 без необходимого объема эпидемиологических данных. Медики заметили, что нуждаются в систематических сборах генетических образцов у выздоровевших пациентов, чтобы понять, как долго организм человека может быть заразным для окружающих.

Reuters уточняет, что согласно текущим данным, между появлением симптомов COVID-19 и клиническим выздоровлением пациентов с легкой формой заболевания проходит около двух недель. В соответствии с рекомендациями ВОЗ пациент с коронавирусной инфекцией нового типа может быть выписан после получения двух последовательных отрицательных результатов теста, проведенных с интервалом в 24 часа.

10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу на данный момент есть только у трех процентов россиян. Соответствующие данные были получены в ходе тестовой проверки на антитела.

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