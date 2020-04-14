Раскрыты случаи повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале расследования повторных случаев заболевания коронавирусом. Данные инциденты были зафиксированы в Южной Корее, сообщает Reuters.
В пятницу, 10 апреля, в Южной Корее заявили, что тесты на COVID-19 у 91 выписанного из больницы пациента снова дали положительный результат. По мнению директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ен Кена, это могло произойти в результате реактивации вируса, а не повторного заражения больных. ВОЗ пообещала, что рассмотрит эти сообщения.
В заявлении ВОЗ говорится, что организация не может сделать вывод о характере распространения COVID-19 без необходимого объема эпидемиологических данных. Медики заметили, что нуждаются в систематических сборах генетических образцов у выздоровевших пациентов, чтобы понять, как долго организм человека может быть заразным для окружающих.
Reuters уточняет, что согласно текущим данным, между появлением симптомов COVID-19 и клиническим выздоровлением пациентов с легкой формой заболевания проходит около двух недель. В соответствии с рекомендациями ВОЗ пациент с коронавирусной инфекцией нового типа может быть выписан после получения двух последовательных отрицательных результатов теста, проведенных с интервалом в 24 часа.
10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу на данный момент есть только у трех процентов россиян. Соответствующие данные были получены в ходе тестовой проверки на антитела.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения