Роспотребнадзор заявил о четверти не имеющих симптомов носителей коронавируса

У 20-25 процентов россиян, зараженных коронавирусом, заболевание протекает без симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Попова уточнила, что у тех, у кого нет никаких симптомов, заболевание не развивается.

Глава Роспотребнадзора добавила, что пока неизвестно, формирует ли иммунитет бессимптомное протекание заболевания.

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Ранее был опубликован график распространения коронавируса в России и в Москве. Согласно ему, за апрель суточный прирост случаев заражения вырос в три раза. Так, 31 марта в стране было выявлено 500 новых пациентов с инфекцией, а 9 апреля — уже 1,5 тысячи.

В России за последние сутки в 57 регионах выявлено 1786 новых инфицированных, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии. При этом в Москве впервые зафиксировали более тысячи случаев коронавируса за один день. На 10 апреля в столице отмечено 7882 заражений. Общее их число по стране составило почти 12 тысяч.

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