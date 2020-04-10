Роспотребнадзор заявил о четверти не имеющих симптомов носителей коронавируса

У 20-25 процентов россиян, зараженных коронавирусом, заболевание протекает без симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
Попова уточнила, что у тех, у кого нет никаких симптомов, заболевание не развивается.
Глава Роспотребнадзора добавила, что пока неизвестно, формирует ли иммунитет бессимптомное протекание заболевания.
Ранее был опубликован график распространения коронавируса в России и в Москве. Согласно ему, за апрель суточный прирост случаев заражения вырос в три раза. Так, 31 марта в стране было выявлено 500 новых пациентов с инфекцией, а 9 апреля — уже 1,5 тысячи.
В России за последние сутки в 57 регионах выявлено 1786 новых инфицированных, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии. При этом в Москве впервые зафиксировали более тысячи случаев коронавируса за один день. На 10 апреля в столице отмечено 7882 заражений. Общее их число по стране составило почти 12 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения