В России представили тесты для быстрого выявления коронавируса и антител

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы: для быстрого выявления коронавируса и для обнаружения антител, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Диагностика на вирус занимает не 90 минут, а 15-20. В организации отметили, что тестирование с использованием специальных микрофлюидных чипов основано на методе изотермической амплификации, то есть идет выявление РНК вируса. За счет этого сокращается время исследования. «В отличие от метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), амплификация РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, а также с использованием более производительных ферментов», — уточнили в пресс-службе.

Второй тест на антитела в сыворотке крови представляет собой «96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов». Эта система будет зарегистрирована в начале следующей недели.

Ранее столичный департамент здравоохранения предупредил врачей о частых случаях ложных отрицательных результатов на коронавирус. Это может увеличить риски развития тяжелых форм заболевания.

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