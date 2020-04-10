Объяснен рост числа новых случаев коронавируса в России

Рост числа новых зарегистрированных случаев коронавируса в России объясняется появлением новых тест-систем. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
По ее словам, новые тест-системы стали активно применяться с понедельника, 6 апреля. «Мы и ожидали прирост. Конечно, мы еще на этой неделе видели прирост и за счет того периода, который был до введения самоизоляции», — сказала Руженцова.
Кроме того, инфекционист добавила, что ситуация с распространением инфекции выйдет на плато через 10-14 дней. Об этом же заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее. Руженцова добавила, что после этого «ситуация сильно будет зависеть от погодных условий, влажности, температуры, соблюдения гражданами рекомендованного режима».
Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек, днем ранее этот показатель составлял 1459.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения