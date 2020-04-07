Спрогнозирован срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова спрогнозировала срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

Сославшись на данные групп прогнозирования математиков и биологов, Скворцова сказала, что выход на плато произойдет примерно через 10-14 дней при условии увеличения объемов тестирований. «После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону», — добавила она.

При этом, по словам Скворцовой, плато эпидемии продержится до первой декады или середины июня, если развитие процесса останется прежним.

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