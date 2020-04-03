Путин объяснил длительность карантина в России

Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.
В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности глава государства отметил, что «особые меры предосторожности» были продлены на основании рекомендаций специалистов.
«Всю работу будем строить исходя из этого, обеспечивая главные приоритеты — жизнь и здоровье граждан РФ», — заключил он.
2 апреля в ходе обращения к нации Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Он подчеркнул, что пик эпидемии в РФ еще не пройден. Особо серьезной он назвал ситуацию в Москве.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения