Путин объяснил длительность карантина в России

Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.

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В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности глава государства отметил, что «особые меры предосторожности» были продлены на основании рекомендаций специалистов.

«Всю работу будем строить исходя из этого, обеспечивая главные приоритеты — жизнь и здоровье граждан РФ», — заключил он.

2 апреля в ходе обращения к нации Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Он подчеркнул, что пик эпидемии в РФ еще не пройден. Особо серьезной он назвал ситуацию в Москве.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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