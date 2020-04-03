Стало известно о возможной приостановке Россией международного авиасообщения

Россия приостанавливает все международные авиарейсы. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации, передает «Интерфакс».

Решение вступит в силу в ночь на субботу, 4 апреля. «Все вывозные рейсы будут отменены», — пояснил собеседник агентства, добавив, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация. Кроме того, информацию о возможной полной приостановке международного авиасообщения подтвердил еще один источник в отрасли.

Таким образом, все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину могут быть прекращены. В Росавиации данные по этому поводу пока не прокомментировали.

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В то же время аналогичные сведения изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину, передал источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Об этом же сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском правительстве и авиационной отрасли.

Ранее сообщалось, что российские туристы, застрявшие в аэропорту Южной Кореи, обратились с просьбой о помощи к президенту страны Владимиру Путину. В настоящее время около 300 россиян находятся в аэропорту Инчхона и ожидают вылета на родину.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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