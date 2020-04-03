Скандал на борту внезапно отмененного рейса из Москвы в США попал на видео

Вывозной рейс российской авиакомпании из Москвы в Нью-Йорк был внезапно отменен во время выхода самолета на полосу, в результате чего на борту начался скандал. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал артист балета Джулиан Маккей на своей странице в Instagram.
На размещенных в сети кадрах видно, как пассажиры воздушного судна вскакивают с мест и громко кричат друг на друга и на членов экипажа. «Люди начали паниковать и сходить с ума», — отмечает автор ролика. По его словам, он собирался вылететь в США, чтобы навестить отца, находящегося при смерти.
Ранее в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о том, что Россия приостанавливает все международные авиарейсы. Предполагается, что решение вступит в силу в ночь на субботу, 4 апреля. В Росавиации данные по этому поводу пока не прокомментировали.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения