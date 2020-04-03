Россиян заключили в каютах без иллюминаторов на охваченном коронавирусом лайнере

Больше 80 россиян оказались в заключении на охваченном коронавирусом лайнере Costa Victoria у берегов Италии. Об этом сообщает издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Руководитель московского офиса «Солеанс Тревел» Любовь Кочарян заметила, что положение клиентов фирмы усугубляется их расположением в каютах без иллюминаторов. Она пояснила, что большинство иностранных путешественников уже сошли на берег, поэтому россияне надеются на скорое возвращение домой. «Даты уже несколько раз переносились, за это время борт лайнера покинули пассажиры других стран. Представляете, как обидно нашим туристам, что Россия отказалась их принять», — подчеркнула Кочарян.

Кроме того, директор по PR и маркетингу турагентства «Виа Марис» Елена Карманова рассказала, что отдыхающие «очень тяжело переносят полную неопределенность положения», однако персонал Costa Victoria «делает все возможное, чтобы облегчить их "заключение"».

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Отмечается, что более 700 пассажиров лайнера находятся на карантине, не имея возможности сойти на берег из-за запрета властей города. Единственной возможностью покинуть корабль станет медицинский коридор, когда россиянам организуют прямой трансфер до аэропорта Рима и посадят в самолет. По словам менеджера по развитию бизнеса Соsta Cruises в России Екатерины Илюшиной, компания предпринимала разные попытки организации перелета для своих клиентов, и готова оплатить чартерный рейс туристов в Россию, но ситуация осложняется закрытием границ.

Корабль оказался заблокирован в порту Чивитавеккья (Civitavecchia) из-за обнаружения коронавируса у одной из пассажирок, покинувшей судно 25 марта. Представители посольства России в Италии 31 марта сообщили, что они занимаются организацией специальной авиаперевозки граждан в страну, однако этот процесс займет немало времени.

В апреле насильно изолированные в Риме россияне заявили о жестоких условиях содержания. Около тысячи человек на борту круизного лайнера Costa Luminosa, в том числе 13 россиян, сняли с судна и поместили на карантин в итальянский отель. Туристы рассказали, что они содержатся в ужасных условиях, а врачебные обходы внутри отеля не проводятся.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более миллиона человек, при этом свыше 53,2 тысячи скончались, 213 тысяч — вылечились. В России известно о более чем четырех тысячах случаев заражения SARS-CoV-2.

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