Насильно изолированные в Риме россияне заявили о жестоких условиях содержания

Российские туристы, отдыхавшие на круизном лайнере Costa Luminosa, застряли в итальянском отеле из-за обнаружения на корабле больных коронавирусом. Слова одного из отдыхающих приводит итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Более 200 путешественников из России, с Украины, из Бразилии, Израиля и Аргентины сняли с зараженного коронавирусом борта и поместили в четырехзвездочный отель в Риме на строгий карантин. Отмечается, что туристы лишены практически любой связи с внешним миром, а гостиница окружена полицейскими.

«Нас сюда привезли силой, ничего не говорят и не объясняют. Никаких тестов нам не делали ни на корабле, ни в гостинице», — поделился россиянин. По его словам, каждый день в больницы увозят по пять-шесть человек, однако врачебных обходов внутри отеля не было, и температуру отдыхающих никто не проверял, несмотря на выданные градусники.

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Мужчина также рассказал о жестоких условиях содержания. «Еда просто безобразная, нам оставляют пакеты прямо на грязном полу перед дверью», — пожаловался он, отметив, что иногда вместе с продуктами в пакеты кладут белье и полотенца.

Ранее 22 марта стало известно, что около 1000 туристов, в том числе 13 россиян, изолируют на борту круизного лайнера Costa Luminosa в связи с обнаружением симптомов коронавируса у 84 человек. «Все те, кто останется на борту, — пассажиры и члены экипажа — будут находиться в ведомстве национальной системы здравоохранения», — заявил глава Лигурии Джованни Тоти.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 860 тысяч человек, при этом свыше 42 тысяч скончались, 178,3 тысячи — вылечились. В России известно о 2337 случаях заражения SARS-CoV-2.

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