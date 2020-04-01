Насильно изолированные в Риме россияне заявили о жестоких условиях содержания

Российские туристы, отдыхавшие на круизном лайнере Costa Luminosa, застряли в итальянском отеле из-за обнаружения на корабле больных коронавирусом. Слова одного из отдыхающих приводит итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Более 200 путешественников из России, с Украины, из Бразилии, Израиля и Аргентины сняли с зараженного коронавирусом борта и поместили в четырехзвездочный отель в Риме на строгий карантин. Отмечается, что туристы лишены практически любой связи с внешним миром, а гостиница окружена полицейскими.
«Нас сюда привезли силой, ничего не говорят и не объясняют. Никаких тестов нам не делали ни на корабле, ни в гостинице», — поделился россиянин. По его словам, каждый день в больницы увозят по пять-шесть человек, однако врачебных обходов внутри отеля не было, и температуру отдыхающих никто не проверял, несмотря на выданные градусники.
Мужчина также рассказал о жестоких условиях содержания. «Еда просто безобразная, нам оставляют пакеты прямо на грязном полу перед дверью», — пожаловался он, отметив, что иногда вместе с продуктами в пакеты кладут белье и полотенца.
Ранее 22 марта стало известно, что около 1000 туристов, в том числе 13 россиян, изолируют на борту круизного лайнера Costa Luminosa в связи с обнаружением симптомов коронавируса у 84 человек. «Все те, кто останется на борту, — пассажиры и члены экипажа — будут находиться в ведомстве национальной системы здравоохранения», — заявил глава Лигурии Джованни Тоти.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 860 тысяч человек, при этом свыше 42 тысяч скончались, 178,3 тысячи — вылечились. В России известно о 2337 случаях заражения SARS-CoV-2.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения