Петербуржец застрял в аэропорту после закрытия границ из-за коронавируса

Житель Санкт-Петербурга застрял в аэропорту Катара после закрытия границ и ограничения въезда для иностранцев в связи со вспышкой коронавируса. Видеозапись с его рассказом была в Telegram-канале LShot.

Как уточнил турист, в Россию из Шри-Ланки он направился еще в четверг, 26 марта, и планировал следовать по маршруту Коломбо — Доха — Москва, однако во время пересадки на рейс до столицы возникли трудности. «Сели в самолет, нас продержали полтора часа, после чего высадили, отправили обратно в терминал. Представитель авиакомпании сообщил о том, что на рейс до России попадут все, кроме лиц, которые не имеют гражданства», — отметил он.

Собеседник канала объяснил, что является гражданином Таджикистана и уже около девяти лет проживает в Северной столице. По словам путешественника, он оперативно связался со своим посольством. «Меня все услышали, пообещали помочь. Начались какие-то переговоры, но толком ничего не решено», — рассказал петербуржец, добавив, что уже четвертый день находится на территории аэропорта и опасается, что его оттуда выгонят в связи с закрытием авиагавани.

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27 марта Росавиация назвала страны, где находится наибольшее число россиян, которые застряли за границей из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. Так, в Индонезии в настоящий момент находится 4 тысячи россиян, а в Таиланде — 17 тысяч.

Россия 23 марта ограничила авиасообщение со всеми странами мира. 30 марта закроются все российские границы и будет остановлена работа всех пунктов пропуска.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. За прошедшую неделю на родину были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией: россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко.

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